СМИ: четыре иранские ракеты не достигли американской базы в Ираке

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Четыре иранские ракеты, возможно, не поразили цели из-за проблем с двигателем, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на военный источник.
"Нам сказали, что четыре ракеты не достигли цели, разбившись неподалеку, вероятно, из-за проблем с двигателем, по словам этого военного представителя", - сказала в эфире корреспондент из Пентагона.
Всего, как сообщается, было выпущено 15 ракет.
Некоторые из этих ракет, по словам ее источника, были уже не новыми.
"Это были не самые современные ракеты Ирана. Основываясь на оценке полученных повреждений, Пентагон считает, что крылатые ракеты не использовались", - добавила корреспондент телеканала.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.