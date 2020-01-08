"Кризис не преодолен": Пушков прокомментировал слова Трампа об Иране

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее в обращении к нации американский лидер пообещал ввести против Тегерана новые экономические санкции, исключив возможность решения разногласий военным путем.
"Это отменяет сценарий немедленного военного конфликта. Но кризис не преодолен. Опасность войны сохраняется", - написал Пушков в твиттере.
Ближневосточное обострение
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают.