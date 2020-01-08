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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T23:10+0300
https://ria.ru/20200108/1563197581.html
"Кризис не преодолен": Пушков прокомментировал слова Трампа об Иране
https://cdn24.img.ria.ru/images/156319/46/1563194677_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_642575ca2c1390b77dacb7ddd87efaca.jpg
РИА Новости

"Кризис не преодолен": Пушков прокомментировал слова Трампа об Иране

23:10 08.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее в обращении к нации американский лидер пообещал ввести против Тегерана новые экономические санкции, исключив возможность решения разногласий военным путем.
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"Это отменяет сценарий немедленного военного конфликта. Но кризис не преодолен. Опасность войны сохраняется", - написал Пушков в твиттере.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Вчера, 22:15Конфликт США и Ирана
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
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Конфликт США и ИранаРоссияГибель иранского генерала Касема СулейманиАлексей ПушковИракИранСША
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