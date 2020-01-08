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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-08T22:49+0300
https://ria.ru/20200108/1563197362.html
СМИ: более 60 машин коалиции прибыли на американскую базу в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156084/62/1560846258_0:199:3072:1927_1036x0_80_0_0_5273c53ad82ef209693e738ea5326e21.jpg
РИА Новости

СМИ: более 60 машин коалиции прибыли на американскую базу в Сирии

22:49 08.01.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль
Американский военный автомобиль
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 60 военных машин международной коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщает гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.
Ранее сирийское госагентство SANA сообщило, что американское военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака.
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По словам источника, более 60 машин, перевозящих бронетехнику и материально-технические ресурсы, прибыли на американскую военную базу в районе Камышлы. Источник также добавил, что ряд военных машин прибыл на военную базу через "незаконный пограничный переход" на границе с Ираком.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
КСИР ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.
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