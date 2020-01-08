СМИ: более 60 машин коалиции прибыли на американскую базу в Сирии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 60 военных машин международной коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщает гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.
По словам источника, более 60 машин, перевозящих бронетехнику и материально-технические ресурсы, прибыли на американскую военную базу в районе Камышлы. Источник также добавил, что ряд военных машин прибыл на военную базу через "незаконный пограничный переход" на границе с Ираком.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
КСИР ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии