Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T22:45+0300
https://ria.ru/20200108/1563197321.html
Дания выведет часть военных из Ирака
https://cdn21.img.ria.ru/images/149407/82/1494078292_0:236:2803:1813_1036x0_80_0_0_4e3bfc61ee69a4f4afe70d86b869c1c2.jpg
РИА Новости

Дания выведет часть военных из Ирака

22:44 08.01.2020 (обновлено: 22:45 08.01.2020)
742
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоенный в Ираке
Военный в Ираке
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Военный в Ираке. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила в среду, что часть датских военнослужащих, размещенных на военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке, будет переведена в Кувейт, сообщает датская телерадиокомпания DR.
"Мы убеждены, что усилия коалиции критически важны для обеспечения безопасности в регионе. При этом безопасность наших солдат является нашим основным приоритетом. Мы решили перевести часть военнослужащих в Кувейт. Важно подчеркнуть, что это временно", - заявила Фредриксен.
Речь идет о группе примерно 100 военных инструкторов, занимающихся обучением иракских военных. Еще около 40 военнослужащих останутся на военной базе.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе в Багдаде. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате ударов погибли 80 человек, но президент США Дональд Трамп заявил, что жертв нет.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Вчера, 21:50Конфликт США и Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
6150000
Обсудить 4
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампКувейтДанияИракСШАВ мире
Рекомендуем
Американский военный автомобиль
СМИ: более 60 машин коалиции прибыли на американскую базу в Сирии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал выступление Трампа по Ирану
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ раскрыли подробности ракетного удара Ирана по американским базам
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ: четыре иранские ракеты не достигли американской базы в Ираке
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Рим
Деньгов: в Риме сорвалась встреча Сарраджа, Хафтара и Конте
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран осудил НАТО за "оправдание" убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
В Госдуме назвали возможную причину "мягкого" решения Трампа по Ирану
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Помпео и Эспер не убедили демократов, что Сулеймани нужно было убивать
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
"Кризис не преодолен": Пушков прокомментировал слова Трампа об Иране
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Чехия не будет эвакуировать военных из Ирака
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Российский дипломат опроверг сообщения об аресте Сарраджа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
Лента новостейМолния