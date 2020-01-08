Дания выведет часть военных из Ирака

"Мы убеждены, что усилия коалиции критически важны для обеспечения безопасности в регионе. При этом безопасность наших солдат является нашим основным приоритетом. Мы решили перевести часть военнослужащих в Кувейт. Важно подчеркнуть, что это временно", - заявила Фредриксен.