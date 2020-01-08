Слуцкий прокомментировал выступление Трампа по Ирану

Ранее Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке . В ходе заявления президент США рассказал об ущербе от атаки, введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому, а также подчеркнул, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана

"Есть и здоровый пессимизм: мы неоднократно видели, что успокаивающая риторика США, будь то президент либо Госдепартамент, к сожалению, расходилась с последующими действиями. Надеюсь, что в этот раз Трамп останется верен своим словам", - сказал журналистам Слуцкий.

Депутат считает, что в обращении президента Трампа есть одна хорошая новость: войны не будет. По словам Слуцкого, Трамп был вынужден "откатить назад", возвращая ситуацию в политическую плоскость, в этом депутат видит главный положительный момент на сегодня.

"Такая позиция американского президента может быть связана как с протестами внутри США, в том числе со стороны политических оппонентов Трампа, так и с резкой реакцией мирового сообщества", - добавил Слуцкий.

Депутат отметил, что, отдав приказ на "варварскую ликвидацию" генерала Сулеймани, Белый дом переступил черту, обстановка в регионе накалилась до предела, и теперь Трамп пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной привести к настоящему взрыву - такой своеобразный "выпуск пара".

"Иран войны не хочет, США также, слава богу, не готовы доводить до этого дело", - заключил Слуцкий.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.