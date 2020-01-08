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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T22:38+0300
https://ria.ru/20200108/1563197252.html
Слуцкий прокомментировал выступление Трампа по Ирану
https://cdn23.img.ria.ru/images/154947/75/1549477533_0:0:3165:1781_1036x0_80_0_0_9d16b0633e0263cc60739e2821203af3.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал выступление Трампа по Ирану

22:38 08.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что президент США Дональд Трамп останется верен своим словам, но отметил, что действия США неоднократно расходились с "успокаивающей риторикой" американского президента или Госдепартамента.
Ранее Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке. В ходе заявления президент США рассказал об ущербе от атаки, введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому, а также подчеркнул, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.
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"Есть и здоровый пессимизм: мы неоднократно видели, что успокаивающая риторика США, будь то президент либо Госдепартамент, к сожалению, расходилась с последующими действиями. Надеюсь, что в этот раз Трамп останется верен своим словам", - сказал журналистам Слуцкий.
Депутат считает, что в обращении президента Трампа есть одна хорошая новость: войны не будет. По словам Слуцкого, Трамп был вынужден "откатить назад", возвращая ситуацию в политическую плоскость, в этом депутат видит главный положительный момент на сегодня.
"Такая позиция американского президента может быть связана как с протестами внутри США, в том числе со стороны политических оппонентов Трампа, так и с резкой реакцией мирового сообщества", - добавил Слуцкий.
Депутат отметил, что, отдав приказ на "варварскую ликвидацию" генерала Сулеймани, Белый дом переступил черту, обстановка в регионе накалилась до предела, и теперь Трамп пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной привести к настоящему взрыву - такой своеобразный "выпуск пара".
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"Иран войны не хочет, США также, слава богу, не готовы доводить до этого дело", - заключил Слуцкий.
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиЛеонид СлуцкийКасем СулейманиДональд ТрампГосдума РФИракСирияРоссияИранСШАВ мире
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