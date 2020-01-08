Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T23:14+0300
https://ria.ru/20200108/1563197153.html
СМИ раскрыли подробности ракетного удара Ирана по американским базам
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/58/1560725828_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_0fe43930bece90d7336ecb0db1320e12.jpg
РИА Новости

СМИ раскрыли подробности ракетного удара Ирана по американским базам

22:25 08.01.2020 (обновлено: 23:14 08.01.2020)
33052
© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск ракеты во время военных учений в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Иран использовал для удара по американским базам новейшие ракеты Fateh-313 и Qiam, сообщило агентство Tasnim.
Эти ракеты обладают радиусом действия в 500 и 800 километров соответственно. При этом, как отмечает агентство, американские системы противоракетной обороны не смогли их перехватить.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Вчера, 21:50Конфликт США и Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Также сообщается, что ракеты Qiam были оснащены разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.
В свою очередь, американский телеканал Fox News сообщил, что четыре иранские ракеты не смогли поразить цели из-за проблем с двигателями. При этом всего было выпущено 15 ракет.
Ранее Трамп в обращении к нации заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана. Американский лидер подчеркнул, что не намерен отвечать на иранские удары с помощью военной силы. Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Инфраструктуре военных баз также нанесен незначительный урон.

Ближневосточное обострение

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Вчера, 14:45Конфликт США и Ирана
В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"
Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
2052310115442
Обсудить 9
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Девушка во время пробежки
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Вид на один из кварталов Тегерана
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал выступление Трампа по Ирану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
Лента новостейМолния