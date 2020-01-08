СМИ раскрыли подробности ракетного удара Ирана по американским базам

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Иран использовал для удара по американским базам новейшие ракеты Fateh-313 и Qiam, сообщило агентство Tasnim.
Эти ракеты обладают радиусом действия в 500 и 800 километров соответственно. При этом, как отмечает агентство, американские системы противоракетной обороны не смогли их перехватить.
Также сообщается, что ракеты Qiam были оснащены разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.
В свою очередь, американский телеканал Fox News сообщил, что четыре иранские ракеты не смогли поразить цели из-за проблем с двигателями. При этом всего было выпущено 15 ракет.
Ранее Трамп в обращении к нации заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана. Американский лидер подчеркнул, что не намерен отвечать на иранские удары с помощью военной силы. Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Инфраструктуре военных баз также нанесен незначительный урон.
Ближневосточное обострение
Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.