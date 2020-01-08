ЛНА включила аэродром Митига в Триполи в бесполетную зону

ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара в среду объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром Митига.
"Генштаб ЛНА объявляет о расширении ранее установленной бесполетной зоны в Триполи, с 17:00 среды она включает аэродром Митига", - говорится в опубликованном на Facebook заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.
ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".