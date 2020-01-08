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ЛНА включила аэродром Митига в Триполи в бесполетную зону
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РИА Новости

ЛНА включила аэродром Митига в Триполи в бесполетную зону

22:21 08.01.2020 (обновлено: 22:22 08.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара в среду объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром Митига.
"Генштаб ЛНА объявляет о расширении ранее установленной бесполетной зоны в Триполи, с 17:00 среды она включает аэродром Митига", - говорится в опубликованном на Facebook заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.
ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".
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