Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

"Его руки были по локоть в американский и иранской крови. Его следовало ликвидировать давным-давно", - сказал Трамп в обращении к нации.

Ближневосточное обострение

В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают.