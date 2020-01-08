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Экс-главу Nissan вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру
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РИА Новости

Экс-главу Nissan вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру

22:10 08.01.2020 (обновлено: 22:24 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Карлос Гон. Архивное фото
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Экс-глава компании Nissan Карлос Гон вызван на допрос в ливанскую прокуратуру в четверг, сообщило госагентство NNA.
"Генпрокурор Гасан Увейдат вызвал Гона на допрос в четверг в Бейруте, чтобы выслушать его информацию относительно красного бюллетеня, выпущенного судом в Японии, обвиняющим его в совершении преступлений и требующим его задержания", - сообщил корреспондент агентства.
Также предполагается допрос Гона о его посещении Израиля и встрече с израильскими чиновниками.
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Гон в среду извинился перед ливанцами за визит в Израиль в 2008 году и заявил, что был там в рабочей командировке.
Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.
Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. В конце декабря Гон бежал из Японии в Ливан.
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Карлос ГонNissan MotorЛиванВ мире
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