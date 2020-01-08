EASA рекомендовало прекратить коммерческие полеты над Ираком

"В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности", - сообщила она.

Некоторые государства ЕС уже предоставили информацию об этом своим авиакомпаниям, и "несколько авиакомпаний отреагировали на риск, скорректировав свои маршруты", добавила она.

Эта первоначальная рекомендация основана на обзоре всей имеющейся на данный момент информации, сказал представитель агентства. Параллельно EASA работает с Еврокомиссией и национальными властями стран ЕС "над полной оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе", сообщила она.