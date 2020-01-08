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2020-01-08T21:58+0300
https://ria.ru/20200108/1563196816.html
EASA рекомендовало прекратить коммерческие полеты над Ираком
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РИА Новости

EASA рекомендовало прекратить коммерческие полеты над Ираком

21:56 08.01.2020 (обновлено: 21:58 08.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет в небе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Агентство по авиабезопасности ЕС (EASA) рекомендовало национальным авиационным властям Евросоюза прекратить коммерческие полеты над Ираком, сказала РИА Новости представитель агентства Джанет Норткот.
"В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности", - сообщила она.
Некоторые государства ЕС уже предоставили информацию об этом своим авиакомпаниям, и "несколько авиакомпаний отреагировали на риск, скорректировав свои маршруты", добавила она.
Эта первоначальная рекомендация основана на обзоре всей имеющейся на данный момент информации, сказал представитель агентства. Параллельно EASA работает с Еврокомиссией и национальными властями стран ЕС "над полной оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе", сообщила она.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - заключила Норткот.
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