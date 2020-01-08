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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T09:07+0300
https://ria.ru/20200108/1563196743.html
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
https://cdn23.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:194:2000:1319_1036x0_80_0_0_f45bee69f68f1a5352b2f9c59d66d2ce.jpg
РИА Новости

Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

21:50 08.01.2020 (обновлено: 09:07 09.01.2020)
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© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
На снимках можно разглядеть воронки от взрывов.
При этом, как сообщает издание, Иран использовал управляемые ракеты, поэтому в Тегеране намеренно нанесли удары так, чтобы американцы, находившиеся на базе, не пострадали.
Ранее Трамп в обращении к нации заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана. Американский лидер подчеркнул, что не намерен отвечать на иранские удары с помощью военной силы. Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Инфраструктуре военным базам также нанесен незначительный урон.
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
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Ближневосточное обострение

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Короче, всё оказалось банальным спектаклем.
8 января, 22:01
БНБабушкин Негодник
63433133
Еще вначале сообщали, что 2 ракеты не взорвались. Их фото и продемонстрировали. Кто же поверит патологическим лжецам??!
8 января, 22:20
американская кто-то с гранатой 2
44410011
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