Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
На снимках можно разглядеть воронки от взрывов.
PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc— Bloomberg (@business) January 8, 2020
При этом, как сообщает издание, Иран использовал управляемые ракеты, поэтому в Тегеране намеренно нанесли удары так, чтобы американцы, находившиеся на базе, не пострадали.
Ранее Трамп в обращении к нации заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана. Американский лидер подчеркнул, что не намерен отвечать на иранские удары с помощью военной силы. Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Инфраструктуре военным базам также нанесен незначительный урон.
Ближневосточное обострение
Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.