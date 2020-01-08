Чехия не будет эвакуировать военных из Ирака

"Чешские военнослужащие в Ираке в полном порядке, у них нет никаких проблем, ситуация находится под контролем нашего министра обороны и начальника генштаба. Ни о какой эвакуации наших военнослужащих, а также военных полицейских речи не идет", - сказал Бабиш.