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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T21:27+0300
https://ria.ru/20200108/1563196597.html
Чехия не будет эвакуировать военных из Ирака
https://cdn22.img.ria.ru/images/151711/69/1517116902_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_cf2b3acba3a9be79fd4357d70b0805d6.jpg
РИА Новости

Чехия не будет эвакуировать военных из Ирака

21:26 08.01.2020 (обновлено: 21:27 08.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 8 янв – РИА Новости. Чешские военнослужащие в Ираке находятся в безопасности и не будут эвакуированы из этой страны, заявил в среду журналистам премьер Андрей Бабиш.
"Чешские военнослужащие в Ираке в полном порядке, у них нет никаких проблем, ситуация находится под контролем нашего министра обороны и начальника генштаба. Ни о какой эвакуации наших военнослужащих, а также военных полицейских речи не идет", - сказал Бабиш.
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Днем ранее представитель чешского генштаба Магдалена Дворжакова сообщила журналистам, что в Ираке в настоящее время находятся 13 военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США и Ирака в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракЧехияСШАВ мире
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