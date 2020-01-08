Чехия не будет эвакуировать военных из Ирака

ПРАГА, 8 янв – РИА Новости. Чешские военнослужащие в Ираке находятся в безопасности и не будут эвакуированы из этой страны, заявил в среду журналистам премьер Андрей Бабиш.
"Чешские военнослужащие в Ираке в полном порядке, у них нет никаких проблем, ситуация находится под контролем нашего министра обороны и начальника генштаба. Ни о какой эвакуации наших военнослужащих, а также военных полицейских речи не идет", - сказал Бабиш.
Днем ранее представитель чешского генштаба Магдалена Дворжакова сообщила журналистам, что в Ираке в настоящее время находятся 13 военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США и Ирака в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
*Запрещенная в России террористическая организация