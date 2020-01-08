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Суд в Армении арестовал обвиняемого в убийстве 16-летней девушки
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РИА Новости

Суд в Армении арестовал обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

21:06 08.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Суд в Армении арестовал в среду мужчину, обвиняемого в убийстве в Ереване 16-летней девушки, сообщила пресс-секретарь следственного комитета Наира Арутюнян.
Ранее в СК заявили, что тело девушки было обнаружено 5 января в одной из квартир в центре столицы. По подозрению в совершении преступления через день был задержан мужчина 1993 года рождения, который дал признательные показания.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки", - написала Арутюнян в Facebook.
По данным агентства Sputnik Армения, обвиняемый – уроженец города Гюмри Рафаел Сукиасян, который с сентября работал в армянском министерстве обороны оператором связи.
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