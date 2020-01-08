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Курс евро впервые с января 2018 года опустился ниже 68 рублей
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РИА Новости

Курс евро впервые с января 2018 года опустился ниже 68 рублей

21:01 08.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак евро на табло курса валют
Знак евро на табло курса валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Знак евро на табло курса валют. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Курс рубля на вечерних торгах усилил рост к основным инвалютам, евро упал ниже 68 рублей первые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 21.33 мск среды снижался на 1,13 рубля – 68,03 рубля (уже опускался до 67,96 рубля), курс доллара - на 0,64 рубля, до 61,19 рубля (опускался до 61,11 рубля).
При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,57% - до 65,83 доллара за баррель.
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