Курс евро впервые с января 2018 года опустился ниже 68 рублей

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Курс рубля на вечерних торгах усилил рост к основным инвалютам, евро упал ниже 68 рублей первые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 21.33 мск среды снижался на 1,13 рубля – 68,03 рубля (уже опускался до 67,96 рубля), курс доллара - на 0,64 рубля, до 61,19 рубля (опускался до 61,11 рубля).