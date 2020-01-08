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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T20:50+0300
https://ria.ru/20200108/1563196215.html
В ООН отметили стремление Трампа уйти от конфронтации с Ираном
https://cdn21.img.ria.ru/images/156316/50/1563165034_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_30013e6c2e8a927dd1753debc0768972.jpg
РИА Новости

В ООН отметили стремление Трампа уйти от конфронтации с Ираном

20:49 08.01.2020 (обновлено: 20:50 08.01.2020)
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYПохороны Кассема Сулеймани в городе Керман
Похороны Кассема Сулеймани в городе Керман
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Похороны Кассема Сулеймани в городе Керман. Архивное фото
ООН, 8 янв – РИА Новости. В ООН приветствуют сигналы о намерении избежать серьезной конфронтации между Ираном и США, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Мы приняли во внимание заявление, сделанное президентом Трампом не так давно. И мы приветствуем любые сигналы, свидетельствующие о том, что лидеры делают шаг в сторону от серьезной конфронтации и делают все, что могут, чтобы избежать какой-либо последующей эскалации", - сказал Дюжаррик.
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Ранее в телеобращении Трамп заявил, что США хотят, чтобы у иранского народа и лидеров было замечательное будущее, которого они заслуживают, "с процветанием дома и гармонией со странами мира". Американский президент заявил, что США готовы заключить мир со всеми, кто его ищет.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, но президент США Дональд Трамп заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что среди американцев жертв нет.
Данные об отсутствии жертв подтвердил и Трамп. По его словам, база получила минимальный ущерб.
Опубликовано видео запуска иранских ракет по военным базам США в Ираке
Вчера, 14:01Конфликт США и Ирана
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиСтефан ДюжаррикДональд ТрампИракООНИранСШАВ мире
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