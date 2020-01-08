В ООН отметили стремление Трампа уйти от конфронтации с Ираном

ООН, 8 янв – РИА Новости. В ООН приветствуют сигналы о намерении избежать серьезной конфронтации между В ООН приветствуют сигналы о намерении избежать серьезной конфронтации между Ираном США , заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , комментируя заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

"Мы приняли во внимание заявление, сделанное президентом Трампом не так давно. И мы приветствуем любые сигналы, свидетельствующие о том, что лидеры делают шаг в сторону от серьезной конфронтации и делают все, что могут, чтобы избежать какой-либо последующей эскалации", - сказал Дюжаррик.

Ранее в телеобращении Трамп заявил, что США хотят, чтобы у иранского народа и лидеров было замечательное будущее, которого они заслуживают, "с процветанием дома и гармонией со странами мира". Американский президент заявил, что США готовы заключить мир со всеми, кто его ищет.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани . Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, но президент США Дональд Трамп заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что среди американцев жертв нет.