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https://ria.ru/20200108/1563196053.html
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

20:40 08.01.2020 (обновлено: 21:21 08.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Кроме того, Медведев попросил вице-премьера Максима Акимова, руководителя МИД Сергея Лаврова, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минэкономразвития Максима Орешкина оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов.
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Ситуация на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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Олег ОсиповБлижний ВостокДмитрий МедведевБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Вот молодец, а то без его поручений никто бы и не догадался, да?
8 января, 20:49
ВРВиктор Ростов
830005
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