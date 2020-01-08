Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

Премьер-министрпоручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на, сообщил пресс-секретарь главы правительства

Кроме того, Медведев попросил вице-премьера Максима Акимова, руководителя МИД Сергея Лаврова, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минэкономразвития Максима Орешкина оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов.

Ситуация на Ближнем Востоке

После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.