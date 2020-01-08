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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
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РИА Новости

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

20:26 08.01.2020 (обновлено: 20:28 08.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ООН, 8 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям, а также правительствам, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Иране, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь глубоко опечален в связи с крушением украинского авиалайнера в окрестностях Тегерана сегодня. Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии", - сказал Дюжаррик.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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