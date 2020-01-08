Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

"Генеральный секретарь глубоко опечален в связи с крушением украинского авиалайнера в окрестностях Тегерана сегодня. Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии", - сказал Дюжаррик.