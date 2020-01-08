Словакия выступила за дипломатический диалог по​​​​​​ Ближнему Востоку

"МИД Словакии считает актуальную ситуацию в Ираке и в регионе Ближнего Востока весьма опасной, поддерживает призывы к сдержанности и прекращению роста напряженности, который может серьезно угрожать стабильности и безопасности в данной области. В связи с этим призываем все заинтересованные страны, чтобы при решении сложной ситуации в данном регионе они отдавали предпочтение дипломатическому диалогу", - говорится в заявлении.