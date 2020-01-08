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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T20:57+0300
https://ria.ru/20200108/1563195778.html
Словакия выступила за дипломатический диалог по​​​​​​ Ближнему Востоку
https://cdn25.img.ria.ru/images/156311/79/1563117916_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fd0303fc0bc8a7fc1a3ee2e50d225a8b.jpg
РИА Новости

Словакия выступила за дипломатический диалог по​​​​​​ Ближнему Востоку

20:22 08.01.2020 (обновлено: 20:57 08.01.2020)
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© Khalid MohammedПоддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
© Khalid Mohammed
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак . Архивное фото
ПРАГА, 8 янв – РИА Новости. Ситуация в регионе Ближнего Востока опасная, всем заинтересованным сторонам необходимо проявить сдержанность, а при решении существующих проблем отдать предпочтение дипломатическому диалогу, говорится в опубликованном в среду вечером заявлении МИД Словакии, также дипведомство осудило любое нарушение международного права и Устава ООН.
"МИД Словакии считает актуальную ситуацию в Ираке и в регионе Ближнего Востока весьма опасной, поддерживает призывы к сдержанности и прекращению роста напряженности, который может серьезно угрожать стабильности и безопасности в данной области. В связи с этим призываем все заинтересованные страны, чтобы при решении сложной ситуации в данном регионе они отдавали предпочтение дипломатическому диалогу", - говорится в заявлении.
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Одновременно МИД Словакии осудил любое нарушение международного права, особенно Устава ООН, которая является основой международной безопасности. МИД также призвал при решении ситуации в регионе к поддержанию норм международного права, включая международное гуманитарное право. Дипведомство подчеркнуло, что Словакия готова активно помогать правительству Ирака при стабилизации ситуации в стране и при обучении иракских сил безопасности.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, но президент США Дональд Трамп заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что среди американцев жертв нет. Данные об отсутствии жертв среди граждан США и Ирака подтвердил Трамп. По его словам, база получила минимальный ущерб.
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Конфликт США и ИранаМИД СловакииБлижний ВостокИракСловакияООНВ мире
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