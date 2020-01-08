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МИД Румынии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
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РИА Новости

МИД Румынии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

20:12 08.01.2020 (обновлено: 20:13 08.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии выразило соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета украинской авиакомпании, который потерпел крушение в Иране, сообщила пресс-служба румынского МИДа.
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.
"Искренние соболезнования семьям тех, кто потерял жизни в рухнувшем украинском самолете, который должен был лететь из Тегерана в Киев", - говорится на странице МИДа Румынии в Twitter.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМИД РумынииРумынияИранУкраинаВ мире
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