Глава ЕП призвал к немедленному прекращению конфликта в Ливии

"Я повторил призыв к немедленному прекращению военного конфликта, который только приносит горе и страдания гражданскому населению. Кризис не может быть решён военным паем, это может быть сделано только через политический процесс, объединяющий все части страны, под эгидой ООН и без какого-либо внешнего вмешательства", - заявил Сассоли.