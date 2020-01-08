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Глава ЕП призвал к немедленному прекращению конфликта в Ливии
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РИА Новости

Глава ЕП призвал к немедленному прекращению конфликта в Ливии

19:59 08.01.2020 (обновлено: 20:00 08.01.2020)
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли призвал к немедленному прекращению военного конфликта в Ливии, кризис может быть решён лишь через политический процесс под эгидой ООН и без внешнего вмешательства, говорится в его заявлении после встречи с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.
Стороны на встрече "изучили последние события по ситуации в Ливии", отмечается в заявлении.
"Я повторил призыв к немедленному прекращению военного конфликта, который только приносит горе и страдания гражданскому населению. Кризис не может быть решён военным паем, это может быть сделано только через политический процесс, объединяющий все части страны, под эгидой ООН и без какого-либо внешнего вмешательства", - заявил Сассоли.
ЕС, по его словам, готов содействовать диалогу "между всеми основными участниками" противостояния.
"Мы привержены поддержке усилий (главы дипломатии ЕС - ред.) Джозепа Борреля по мирному урегулированию в Ливии в рамках Берлинского процесса", - заключил глава Европарламента.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Вчера, 00:58
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Давид СассолиОбострение конфликта в ЛивииЕвропарламентПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияООНВ мире
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