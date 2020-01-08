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Религия и мировоззрение
2020-01-08T19:53+0300
https://ria.ru/20200108/1563195202.html
В Сербии тысячи человек протестуют из-за закона о церквях в Черногории
https://cdn25.img.ria.ru/images/153263/67/1532636761_0:261:3072:1989_1036x0_80_0_0_d247a69c5cad813cb9eac66793cf5355.jpg
РИА Новости

В Сербии тысячи человек протестуют из-за закона о церквях в Черногории

19:53 08.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Храм Святого Саввы в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в шествии и молебне в столице Сербии из-за закона о религиозных объединениях в Черногории, вызвавшего противодействие Сербской православной церкви (СПЦ), передает корреспондент РИА Новости.
Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В среду закон вступил в силу, согласно ему вся собственность религиозных общин, бывшая в Черногории до 1918 года, может стать имуществом государства.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
24 декабря 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
Сербская церковь призвала верующих в среду в 16.00 (18.00 мск) собраться в центре Белграда и пройти шествием на молебен к крупнейшему в регионе православному храму Святого Саввы.
"Патриарх обращает молитвы Господу, чтобы вразумил людей, которые руководят Черногорией, прекратить насилие и отъем церковного имущества", - сообщила СПЦ.
Во главе колонны идут генеральный секретарь (глава администрации) президента Сербии Никола Селакович, директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Марко Джурич и министр по инновациям Ненад Попович. Духовенство идет с хоругвями и иконами. Участники шествия несут плакаты "Время для Божией правды", портрет патриарха, скандируют рождественское приветствие и призыв "Не отдадим святыни!" На площади перед храмом установлена сцена, на которой викарий патриарха - епископ Ремезианский Стефан проведет торжественный молебен Пресвятой Богородице о защите церкви и верующих.
Патриарх Ириней сообщал, что опасается применения черногорского опыта с законом о церквях для отъема сербских святынь в Косово и Метохии. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
27 декабря 2019, 15:43Религия и мировоззрение
ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом
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Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейСербская православная церковьЧерногорияСербияВ мире
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