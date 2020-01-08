В Сербии тысячи человек протестуют из-за закона о церквях в Черногории

БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в шествии и молебне в столице Сербии из-за закона о религиозных объединениях в Несколько тысяч человек участвуют в шествии и молебне в столице Сербии из-за закона о религиозных объединениях в Черногории , вызвавшего противодействие Сербской православной церкви (СПЦ), передает корреспондент РИА Новости.

Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В среду закон вступил в силу, согласно ему вся собственность религиозных общин, бывшая в Черногории до 1918 года, может стать имуществом государства.

Сербская церковь призвала верующих в среду в 16.00 (18.00 мск) собраться в центре Белграда и пройти шествием на молебен к крупнейшему в регионе православному храму Святого Саввы.

"Патриарх обращает молитвы Господу, чтобы вразумил людей, которые руководят Черногорией, прекратить насилие и отъем церковного имущества", - сообщила СПЦ.

Во главе колонны идут генеральный секретарь (глава администрации) президента Сербии Никола Селакович, директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Марко Джурич и министр по инновациям Ненад Попович. Духовенство идет с хоругвями и иконами. Участники шествия несут плакаты "Время для Божией правды", портрет патриарха, скандируют рождественское приветствие и призыв "Не отдадим святыни!" На площади перед храмом установлена сцена, на которой викарий патриарха - епископ Ремезианский Стефан проведет торжественный молебен Пресвятой Богородице о защите церкви и верующих.