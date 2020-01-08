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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T19:55+0300
https://ria.ru/20200108/1563195083.html
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак
https://cdn22.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_0:30:3071:1757_1036x0_80_0_0_c0a9412bc1aa4b4ea4459cfded66b9fc.jpg
РИА Новости

Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак

19:50 08.01.2020 (обновлено: 19:55 08.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет в небе. Архивное фото
АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Тurkish Airlines приостановил выполнение рейсов в Иран и Ирак до 21.00 (совпадает с мск) пятницы, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Наша авиакомпания приняла решение приостановить все рейсы в аэропорты Ирана и Ирака до 21.00 9 января", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что приостановка рейсов в эти страны может быть продлена в зависимости от развития ситуации.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиНовости - ТуризмИракИранВ мире
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