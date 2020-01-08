Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак

АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Тurkish Airlines приостановил выполнение рейсов в Турецкий национальный авиаперевозчик Тurkish Airlines приостановил выполнение рейсов в Иран Ирак до 21.00 (совпадает с мск) пятницы, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"Наша авиакомпания приняла решение приостановить все рейсы в аэропорты Ирана и Ирака до 21.00 9 января", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что приостановка рейсов в эти страны может быть продлена в зависимости от развития ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США.