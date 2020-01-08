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В Красноярске почти 30 домов остались без тепла из-за аварии
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РИА Новости

В Красноярске почти 30 домов остались без тепла из-за аварии

19:48 08.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея в подъезде одного из жилых домов
Батарея в подъезде одного из жилых домов
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 янв - РИА Новости. Коммунальщики устраняют прорыв теплотрассы в Ленинском районе Красноярска, из-за которого почти 30 многоквартирных жилых домов остались без тепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярского филиала СГК.
"Порыв произошел в районе ДК 1 Мая. Под отключение попали 29 домов, горячая вода есть. Есть местами провал на брусчатке, идут ремонтные работы", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, коммунальщики планируют устранить аварию к утру четверга.
В настоящее время в Красноярске температура воздуха минус 10 градусов.
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КрасноярскПроисшествия
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