В Красноярске почти 30 домов остались без тепла из-за аварии

КРАСНОЯРСК, 8 янв - РИА Новости. Коммунальщики устраняют прорыв теплотрассы в Ленинском районе Красноярска, из-за которого почти 30 многоквартирных жилых домов остались без тепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярского филиала СГК.
"Порыв произошел в районе ДК 1 Мая. Под отключение попали 29 домов, горячая вода есть. Есть местами провал на брусчатке, идут ремонтные работы", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, коммунальщики планируют устранить аварию к утру четверга.
В настоящее время в Красноярске температура воздуха минус 10 градусов.