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Украинским авиакомпаниям запретили полеты через Иран и Ирак
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РИА Новости

Украинским авиакомпаниям запретили полеты через Иран и Ирак

19:36 08.01.2020
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CC BY 2.0 / Planes Airshows / Ukraine International Airlines Boeing 737-800Самолет Boeing 737-8KV с бортовым номером UR-PSR авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
Самолет Boeing 737-8KV с бортовым номером UR-PSR авиакомпании Международные авиалинии Украины
CC BY 2.0 / Planes Airshows / Ukraine International Airlines Boeing 737-800
Самолет Boeing 737-8KV с бортовым номером UR-PSR авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Архивное фото
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с начала суток 9 января, соответствующую информацию опубликовало государственное предприятие "Украэрорух".
"Решением Госавиаслужбы Украины запрещены полеты украинским авиакомпаниям в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 00.00 (01.00 мск) 9.01.2020 - до выяснения причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая выполняла рейс PS752", - сообщила пресс-служба госпредприятия в Facebook.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:10
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИракИранУкраинаВ мире
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