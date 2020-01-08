СМИ сообщили о прибытии Хафтара и Сарраджа в Рим

"Возможный поворот в ливийском кризисе" наступает после напряжённой деятельности итальянской дипломатии, пишет газета. Во вторник в Брюсселе глава МИД Италии Луиджи Ди Майо принял участие в чрезвычайной встрече по Ирану и Ливии вместе с коллегами из Германии, Франции, Великобритании и ЕС. После этого Ди Майо прибыл в Турцию, где встретился с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.