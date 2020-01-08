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СМИ сообщили о прибытии Хафтара и Сарраджа в Рим
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РИА Новости

СМИ сообщили о прибытии Хафтара и Сарраджа в Рим

19:16 08.01.2020 (обновлено: 19:20 08.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРим
Рим
© РИА Новости / Александр Вильф
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Рим. Архивное фото
РИМ, 8 янв - РИА Новости. Глава триполийского правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар прибыли в Рим, где встретятся с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, пишет газета Repubblica со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи.
Конте первым принял Хафтара, после чего должен встретиться с Сарраджем, отмечает газета.
Триполийского премьера позднее вечером ожидают в Брюсселе, куда, как предполагается, должен направиться и Хафтар.
"Возможный поворот в ливийском кризисе" наступает после напряжённой деятельности итальянской дипломатии, пишет газета. Во вторник в Брюсселе глава МИД Италии Луиджи Ди Майо принял участие в чрезвычайной встрече по Ирану и Ливии вместе с коллегами из Германии, Франции, Великобритании и ЕС. После этого Ди Майо прибыл в Турцию, где встретился с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Лидеры России и Турции в среду призвали прекратить в Ливии бои с 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.
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Джузеппе КонтеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияРимВ мире
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