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Туризм
2020-01-08T21:25+0300
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Два человека погибли, пять пострадали из-за схода лавины в США
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РИА Новости

Два человека погибли, пять пострадали из-за схода лавины в США

21:25 08.01.2020
419
CC0 / Simon / Последствия схода лавины
Последствия схода лавины
CC0 / Simon /
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро получили легкие травмы в результате схода лавины на горнолыжном курорте в американском штате Айдахо на северо-западе страны, говорится в заявлении офиса шерифа округа Шошони.
Сообщения о лавинах поступили около 11 утра по местному времени во вторник (21.00 мск). Спасательная операция продолжалась весь день.
По данным местного издания, один из погибших был найден днем под трехметровым слоем снега. Второго обнаружили только после наступления темноты. Его сразу доставили в больницу, где позже он скончался.
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