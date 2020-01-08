Два человека погибли, пять пострадали из-за схода лавины в США

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро получили легкие травмы в результате схода лавины на горнолыжном курорте в американском штате Айдахо на северо-западе страны, говорится в заявлении офиса шерифа округа Шошони.

Сообщения о лавинах поступили около 11 утра по местному времени во вторник (21.00 мск). Спасательная операция продолжалась весь день.