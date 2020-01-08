МИД Ирака вызовет иранского посла в связи с ударом по военным базам

"Мы не позволим Ираку быть ареной противостояния, или коридором для осуществления атак, или плацдармом для нанесения ущерба соседним странам. МИД вызовет посла Исламской Республики Иран, чтобы высказать ему все вышеупомянутое", - говорится в заявлении.