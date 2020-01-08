МИД Ирака вызовет иранского посла в связи с ударом по военным базам

Ранее президент Ирака Бархам Салех осудил попытки втянуть его страну в вооруженное противостояние в регионе.
В полученном РИА Новости заявлении МИД говорится, что Ирак выступает против таких нападений, которые он считает нарушением своего суверенитета.
МИД призвал все стороны к сдержанности и благоразумному поведению, и не использовать Ирак для сведения своих счетов, а пытаться решить конфликты.
"Мы не позволим Ираку быть ареной противостояния, или коридором для осуществления атак, или плацдармом для нанесения ущерба соседним странам. МИД вызовет посла Исламской Республики Иран, чтобы высказать ему все вышеупомянутое", - говорится в заявлении.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
КСИР ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.