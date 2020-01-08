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Катастрофа в небе над Тегераном
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РИА Новости
Катастрофа в небе над Тегераном
Около 180 человек погибли в авиакатастрофе Boing 737. Самолет "Международных авиалиний Украины" совершал рейс из Тегерана в Киев. Лайнер упал после двух минут полета. Россиян на борту не было.
2020-01-08T18:51+0300
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Катастрофа в небе над Тегераном

18:51 08.01.2020
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Около 180 человек погибли в авиакатастрофе Boing 737. Самолет "Международных авиалиний Украины" совершал рейс из Тегерана в Киев. Лайнер упал после двух минут полета. Россиян на борту не было.
Причиной катастрофы называют возгорание двигателя. Авиакомпании мира приостанавливают полеты над территориями Ирана и Ирака. Президент Украины прервал поездку в Оман и поручил возбудить уголовное дело. Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями.
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