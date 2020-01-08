Катастрофа в небе над Тегераном

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Около 180 человек погибли в авиакатастрофе Boing 737. Самолет "Международных авиалиний Украины" совершал рейс из Тегерана в Киев. Лайнер упал после двух минут полета. Россиян на борту не было.