Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T18:48+0300
https://ria.ru/20200108/1563193468.html
Роухани выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране
https://cdn24.img.ria.ru/images/156319/18/1563191838_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_5df671d48b98f823305fdbebb4ffbd7f.jpg
РИА Новости

Роухани выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

18:47 08.01.2020 (обновлено: 18:48 08.01.2020)
928
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который разбился около тегеранского аэропорта, сообщается на официальном сайте главы государства.
"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и иранскому народу, молясь Всемогущему за них всех, и желая терпения их семьям", - заявил Роухани, назвав авиакатастрофу, в которой погибли иранцы и иностранцы, горестным событием.
По его словам, "крайне важно", чтобы все соответствующие органы приняли необходимые меры по опознанию жертв крушения и провели расследование происшествия.
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:50
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
501920
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныИранВ мире
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Рим
СМИ сообщили о прибытии Хафтара и Сарраджа в Рим
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами
Антиамериканский митинг в Тегеране
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
МИД Ирака вызовет иранского посла в связи с ударом по военным базам
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Путин и Эрдоган выступили против вмешательства в ситуацию в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
СМИ: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин и Эрдоган призвали к сохранению суверенитета Ливии
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Депутат Госдумы отметил уникальность заявления Трампа по Ирану
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Россия и Турция призвали стороны конфликта в Ливии начать переговоры
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Госдуме прокомментировали версии авиакатастрофы Boeing 737 в Иране
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе после убийства Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
Лента новостейМолния