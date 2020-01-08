Роухани выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который разбился около тегеранского аэропорта, сообщается на официальном сайте главы государства.
"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и иранскому народу, молясь Всемогущему за них всех, и желая терпения их семьям", - заявил Роухани, назвав авиакатастрофу, в которой погибли иранцы и иностранцы, горестным событием.
По его словам, "крайне важно", чтобы все соответствующие органы приняли необходимые меры по опознанию жертв крушения и провели расследование происшествия.
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.