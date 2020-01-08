В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

По информации СМИ, на подростка напал 20-летний молодой человек. Конфликт возник из-за "вражды и неприемлемости другой идеологии". Он избил школьника, а потом выстрелил ему в лицо. Врачи диагностировали у подростка перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией. Кроме того, подросток получил гематомы и ушибы.