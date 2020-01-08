В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
По информации СМИ, на подростка напал 20-летний молодой человек. Конфликт возник из-за "вражды и неприемлемости другой идеологии". Он избил школьника, а потом выстрелил ему в лицо. Врачи диагностировали у подростка перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией. Кроме того, подросток получил гематомы и ушибы.
Как рассказала Иванова, Следственный комитет намерен изъять уголовное дело из органов полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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