Люка Бессона оштрафовали за увольнение помощницы

ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Французский кинорежиссер Французский кинорежиссер Люк Бессон приговорен к штрафу в 10 тысяч евро за увольнение в 2018 году его помощницы в компании EuropaCorp, находившейся на больничном, сообщает телеканал BFMTV

Такое решение принял исправительный суд города Бобинье – одного из парижских пригородов.

Отмечается, что компания Бессона EuropaCorp, которая испытывает большие финансовые трудности, оштрафована на 20 тысяч евро.

Бессона судили 28 ноября за "дискриминацию по состоянию здоровья". Режиссер на слушаниях не присутствовал.

Поводом для служебных разбирательств послужила жалоба ассистентки дирекции, которая в октябре 2017 году дважды подавала заявление на отпуск, однако режиссер его отклонял. Затем она решила уйти на больничный.