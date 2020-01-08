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Культура
2020-01-08T18:40+0300
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Люка Бессона оштрафовали за увольнение помощницы
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РИА Новости

Люка Бессона оштрафовали за увольнение помощницы

18:40 08.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФранцузский режиссер Люк Бессон
Французский режиссер Люк Бессон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Французский режиссер Люк Бессон. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Французский кинорежиссер Люк Бессон приговорен к штрафу в 10 тысяч евро за увольнение в 2018 году его помощницы в компании EuropaCorp, находившейся на больничном, сообщает телеканал BFMTV.
Такое решение принял исправительный суд города Бобинье – одного из парижских пригородов.
Отмечается, что компания Бессона EuropaCorp, которая испытывает большие финансовые трудности, оштрафована на 20 тысяч евро.
Бессона судили 28 ноября за "дискриминацию по состоянию здоровья". Режиссер на слушаниях не присутствовал.
Поводом для служебных разбирательств послужила жалоба ассистентки дирекции, которая в октябре 2017 году дважды подавала заявление на отпуск, однако режиссер его отклонял. Затем она решила уйти на больничный.
В январе 2018 года помощница Бессона была уволена за "серьезный проступок" по причине приостановления работы. Режиссер счел это мошенничеством, отмечает телеканал.
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КультураЛюк БессонФранцияВ мире
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