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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T19:29+0300
https://ria.ru/20200108/1563192766.html
Обращение Трампа после иранских ударов по американским базам
https://cdn22.img.ria.ru/images/156319/26/1563192670_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_48e308e28ef20a67779cb20c6c3097ac.png
РИА Новости
Обращение Трампа после иранских ударов по американским базам
Президент США Дональд Трамп выступает с обращением относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке.
2020-01-08T19:29+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=54800625&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156319/26/1563192670_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_0bef4078934fd45b27c97ace19f76e6e.png
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Обращение Трампа после иранских ударов по американским базам

19:29 08.01.2020
15828
Президент США Дональд Трамп выступает с обращением относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В ночь на среду Иран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент американцев. По данным СМИ, погибли 80 человек.
Обстановка в регионе накалилась после того, как американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. Сторонники этого движения начали штурмовать американское посольство в Багдаде. Затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма дипмиссии.
В Москве выразили соболезнования в связи с гибелью Сулеймани, отметив, что его убийство приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров назвал действия Вашингтона нарушением международного права.
Накануне КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани и нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСША
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Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка
8 января, 19:47
Юрий Сорокин
1180002
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