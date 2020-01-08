Обращение Трампа после иранских ударов по американским базам

Президент США Дональд Трамп выступает с обращением относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на среду Иран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент американцев. По данным СМИ, погибли 80 человек.

Обстановка в регионе накалилась после того, как американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. Сторонники этого движения начали штурмовать американское посольство в Багдаде. Затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма дипмиссии.

В Москве выразили соболезнования в связи с гибелью Сулеймани, отметив, что его убийство приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров назвал действия Вашингтона нарушением международного права.