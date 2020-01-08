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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T18:12+0300
https://ria.ru/20200108/1563192406.html
Напряженность вокруг Ирана спровоцирована Западом, заявила Захарова
https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/31/1560723111_0:58:2960:1723_1036x0_80_0_0_826b97980e377e03d4c87e70afd06258.jpg
РИА Новости

Напряженность вокруг Ирана спровоцирована Западом, заявила Захарова

18:12 08.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Напряженность вокруг Ирана спровоцирована Западом, в первую очередь США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас очередной виток напряженности, который спровоцирован, очевидно, – здесь нужно говорить не о последней неделе или двух неделях, или месяце – соответствующей политикой, которую проводили западные страны, в первую очередь США. Реализуя очень странную, недальновидную политику", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Конфликт США и ИранаМария ЗахароваДональд ТрампИракИранСШАВ мире
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