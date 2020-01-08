Напряженность вокруг Ирана спровоцирована Западом, заявила Захарова

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Напряженность вокруг Ирана спровоцирована Западом, в первую очередь США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас очередной виток напряженности, который спровоцирован, очевидно, – здесь нужно говорить не о последней неделе или двух неделях, или месяце – соответствующей политикой, которую проводили западные страны, в первую очередь США. Реализуя очень странную, недальновидную политику", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.