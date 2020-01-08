СМИ: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам

“Разведка перехватила переговоры в Иране и в Ираке, предупредила американские силы, что надо ждать удара примерно в 17.30 по североамериканскому восточному времени (01.30 мск)”, - сообщает телеканал.
"К тому времени как поступило иракское предупреждение, американские военные уже несколько часов знали, что Иран планировал нанести ракетный удар. Они даже знали примерное время, сказал нам военный представитель. Они знали, когда и куда ударят ракеты, они не знали только точный масштаб удара", - сообщает телеканал.
По словам источника канала, "ранее предупреждение", которое упомянул в обращении к нации президент Дональд Трамп, относится к многоступенчатой разведке, включая спутники, которые могут засечь даже момент запуска двигателя ракеты, изображения с инфракрасных камер.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.