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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T23:15+0300
https://ria.ru/20200108/1563192364.html
СМИ: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/21/1563142133_0:32:3199:1831_1036x0_80_0_0_ccb8c7aa0372a4792855ce00cb63d0e8.jpg
РИА Новости

СМИ: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам

18:11 08.01.2020 (обновлено: 23:15 08.01.2020)
20812
© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Разведка США заранее перехватила информацию об ударе по двум базам и предупредила свои войска, сообщает в среду телеканал Fox News.
“Разведка перехватила переговоры в Иране и в Ираке, предупредила американские силы, что надо ждать удара примерно в 17.30 по североамериканскому восточному времени (01.30 мск)”, - сообщает телеканал.
Ближе к нанесению удара власти Ирака также предупредили США, получив соответствующее уведомление от иранской стороны.
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"К тому времени как поступило иракское предупреждение, американские военные уже несколько часов знали, что Иран планировал нанести ракетный удар. Они даже знали примерное время, сказал нам военный представитель. Они знали, когда и куда ударят ракеты, они не знали только точный масштаб удара", - сообщает телеканал.
По словам источника канала, "ранее предупреждение", которое упомянул в обращении к нации президент Дональд Трамп, относится к многоступенчатой разведке, включая спутники, которые могут засечь даже момент запуска двигателя ракеты, изображения с инфракрасных камер.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Врут как дышат
8 января, 18:21
Алексей Алексеев
1801036
А не лучше ли было бы перехватить ракеты?
8 января, 18:18
MFMike Fauley
1030001
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