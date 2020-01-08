СМИ: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам

“Разведка перехватила переговоры в Иране и в Ираке, предупредила американские силы, что надо ждать удара примерно в 17.30 по североамериканскому восточному времени (01.30 мск)”, - сообщает телеканал.

"К тому времени как поступило иракское предупреждение, американские военные уже несколько часов знали, что Иран планировал нанести ракетный удар. Они даже знали примерное время, сказал нам военный представитель. Они знали, когда и куда ударят ракеты, они не знали только точный масштаб удара", - сообщает телеканал.