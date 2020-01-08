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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T18:00+0300
https://ria.ru/20200108/1563192134.html
Япония временно закрыла посольство в Ираке
https://cdn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:101:2001:1226_1036x0_80_0_0_df574ef8957691fd09b3efad8c5f2477.jpg
РИА Новости

Япония временно закрыла посольство в Ираке

18:00 08.01.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Япония временно закрыла свое посольство в Ираке и призвала японских граждан эвакуироваться из этой страны в связи с ударом по военным базам США со стороны Ирана, следует из опубликованных в среду рекомендаций японского МИД.
"В связи с ростом напряженности в регионе и вероятностью возникновения непредвиденной ситуации в ближайшее время посольство Японии в Ираке призвало соотечественников в этой стране к скорейшей эвакуации, и с завершением эвакуации всех желающих из Багдада, 8 января по местному времени (посольство - ред.) временно закрыто", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, Япония оказывает содействие в эвакуации ее граждан через консульство в Эрбиле.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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