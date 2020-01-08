Экс-глава Nissan намерен доказать свою невиновность по всем пунктам

БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Бывший глава концерна Nissan Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон заявил на пресс-конференции в Бейруте, что намерен доказать свою невиновность по всем пунктам обвинения.

Гон, который находился под домашним арестом в Токио , в конце декабря сбежал. Он на частном самолете через Стамбул добрался до Бейрута , откуда официально заявил о своем местонахождении. Японская сторона требует выдать Гона для его ареста. Интерпол передал ливанской стороне "красную метку" для задержания бизнесмена.

"Я невиновен по всем пунктам обвинения, которые предъявлены мне. И я намерен добиться справедливости", - сказал Гон.

Бизнесмен предоставил журналистам ряд документов, связанных с обвинениями с японской стороны. Он отметил, что обвинения были сфабрикованы, а его арест лишь навредил союзу Renault-Nissan, так как на момент его ареста была четкая стратегия: в союз вошла компания Mitsubishi, и шли переговоры с Chrysler, однако на сегодняшний день какой либо союз отсутствует в принципе.

"Япония не придерживается правосудия и соблюдения прав человека. Поэтому я в Ливане, и здесь я могу рассказать все и ответить на вопросы", - добавил Гон.

Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.

Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).