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2020-01-08T17:55+0300
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Экс-глава Nissan намерен доказать свою невиновность по всем пунктам
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РИА Новости

Экс-глава Nissan намерен доказать свою невиновность по всем пунктам

17:55 08.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон заявил на пресс-конференции в Бейруте, что намерен доказать свою невиновность по всем пунктам обвинения.
Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал. Он на частном самолете через Стамбул добрался до Бейрута, откуда официально заявил о своем местонахождении. Японская сторона требует выдать Гона для его ареста. Интерпол передал ливанской стороне "красную метку" для задержания бизнесмена.
"Я невиновен по всем пунктам обвинения, которые предъявлены мне. И я намерен добиться справедливости", - сказал Гон.
Бизнесмен предоставил журналистам ряд документов, связанных с обвинениями с японской стороны. Он отметил, что обвинения были сфабрикованы, а его арест лишь навредил союзу Renault-Nissan, так как на момент его ареста была четкая стратегия: в союз вошла компания Mitsubishi, и шли переговоры с Chrysler, однако на сегодняшний день какой либо союз отсутствует в принципе.
Карлос Гон
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"Япония не придерживается правосудия и соблюдения прав человека. Поэтому я в Ливане, и здесь я могу рассказать все и ответить на вопросы", - добавил Гон.
Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.
Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).
Карлос Гон
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Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
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Карлос ГонRenault Nissan (альянс)ЯпонияВ мире
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