Захарова прокомментировала отказ США выдать визу Зарифу

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ недоумевает, почему США отказались выдать визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 января, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Американские власти не выдали визу главе МИД Ирана совершенно не понятно, на каком основании — видимо, "выжимая" официального представителя ведомства с площадки, где и должен произойти разбор нынешней ситуации, где стороны должны обсудить возможности деэскалации. На каком основании представителя суверенного государства, члена ООН не пустили в Совет Безопасности? Это удивительно", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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ООН 7 января уведомила постпредство Ирана о том, что - по данным США - главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу не дадут визу для участия в заседании СБ ООН, об этом РИА Новости рассказали в иранской миссии.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.