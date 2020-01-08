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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T17:52+0300
https://ria.ru/20200108/1563191923.html
Захарова прокомментировала отказ США выдать визу Зарифу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:83:2982:1760_1036x0_80_0_0_cb468902e57e69863eea7969f4bed2af.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала отказ США выдать визу Зарифу

17:52 08.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ недоумевает, почему США отказались выдать визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 января, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские власти не выдали визу главе МИД Ирана совершенно не понятно, на каком основании — видимо, "выжимая" официального представителя ведомства с площадки, где и должен произойти разбор нынешней ситуации, где стороны должны обсудить возможности деэскалации. На каком основании представителя суверенного государства, члена ООН не пустили в Совет Безопасности? Это удивительно", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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ООН 7 января уведомила постпредство Ирана о том, что - по данным США - главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу не дадут визу для участия в заседании СБ ООН, об этом РИА Новости рассказали в иранской миссии.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
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Конфликт США и ИранаМария ЗахароваМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
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