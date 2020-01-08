Захарова прокомментировала отказ США выдать визу Зарифу

"Американские власти не выдали визу главе МИД Ирана совершенно не понятно, на каком основании — видимо, "выжимая" официального представителя ведомства с площадки, где и должен произойти разбор нынешней ситуации, где стороны должны обсудить возможности деэскалации. На каком основании представителя суверенного государства, члена ООН не пустили в Совет Безопасности? Это удивительно", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".