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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T17:50+0300
https://ria.ru/20200108/1563191895.html
Никто не выиграет от конфликта между США и Ираном, заявил эксперт
https://cdn22.img.ria.ru/images/156313/13/1563131393_0:0:3229:1816_1036x0_80_0_0_7f436703249406485a85e7dbcfa41cb1.jpg
РИА Новости

Никто не выиграет от конфликта между США и Ираном, заявил эксперт

17:50 08.01.2020
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© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости, Людмила Орищенко. Эскалация на Ближнем Востоке достигла того уровня, когда любые действия со стороны США и Ирана могут привести к прямой военной конфронтации между двумя странами, но Вашингтон и Тегеран понимают большие риски конфликта, поэтому наверняка будут стремиться к снижению напряженности, сказал РИА Новости эксперт Института международных и стратегических отношений (IRIS) Браим Умансур.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
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"Дальнейшее развития этой конфронтации будет зависит от воли двух государств. Будет ли ответ Тегерана ограничен этими ударами или же он является частью серии действий, которые должны быть выполнены в ближайшее время? В любом случае, сегодня мы достигли уровня эскалации, при котором любые действия с одной и с другой стороны могут вызвать прямую военную конфронтацию между Тегераном и Вашингтоном", - сказал эксперт.
"Обе страны осознают большие риски войны, из которой никто не выйдет победителем. Следовательно, можно предположить, что лидеры двух стран придут к деэскалации. Но опять же - текущая напряженность вполне может привести к неконтролируемой ситуации", - добавил он.
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Конфликт США и ИранаИракИранСШАВ мире
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