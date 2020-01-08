Никто не выиграет от конфликта между США и Ираном, заявил эксперт

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"Дальнейшее развития этой конфронтации будет зависит от воли двух государств. Будет ли ответ Тегерана ограничен этими ударами или же он является частью серии действий, которые должны быть выполнены в ближайшее время? В любом случае, сегодня мы достигли уровня эскалации, при котором любые действия с одной и с другой стороны могут вызвать прямую военную конфронтацию между Тегераном и Вашингтоном", - сказал эксперт.