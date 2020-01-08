Акимов проведет совещание по безопасности полетов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Максим Акимов в пятницу проведет совещание с участием МИДа, Минтранса, Ростуризма и других ведомств по вопросу безопасности туристов и полетов российских авиакомпаний в Ближневосточном регионе, в данный момент кабмин занимается оценкой ситуации, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера.

"В рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева правительство РФ совместно с МИД России, Минтрансом, Ростуризмом и другими ведомствами проводит анализ и оценку ситуации с безопасностью российских туристов и полетами наших авиакомпаний в ближневосточном регионе, в том числе в Оманском и Персидском заливах", - отметил представитель.

"В эту пятницу вице-премьер Максим Акимов планирует провести совещание с указанными ведомствами, по его итогам будут приняты конкретные решения по дальнейшим действиям", - добавил он.