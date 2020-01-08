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Туризм
2020-01-08T17:42+0300
https://ria.ru/20200108/1563191714.html
Акимов проведет совещание по безопасности полетов на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Акимов проведет совещание по безопасности полетов на Ближнем Востоке

17:42 08.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВице-премьер Максим Акимов
Вице-премьер Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Вице-премьер Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов в пятницу проведет совещание с участием МИДа, Минтранса, Ростуризма и других ведомств по вопросу безопасности туристов и полетов российских авиакомпаний в Ближневосточном регионе, в данный момент кабмин занимается оценкой ситуации, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера.
"В рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева правительство РФ совместно с МИД России, Минтрансом, Ростуризмом и другими ведомствами проводит анализ и оценку ситуации с безопасностью российских туристов и полетами наших авиакомпаний в ближневосточном регионе, в том числе в Оманском и Персидском заливах", - отметил представитель.
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"В эту пятницу вице-премьер Максим Акимов планирует провести совещание с указанными ведомствами, по его итогам будут приняты конкретные решения по дальнейшим действиям", - добавил он.
Ранее в среду премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Акимову, главам МИД, Минэкономразвития и Минтранса оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов после последних событий в регионе, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Премьер поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян, учитывая разные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.
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ТуризмБлижний ВостокМаксим АкимовРоссияЭкономика
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