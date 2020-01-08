Прогнозировать ситуацию на рынке нефти сложно, заявил Новак

"Это очень сложный вопрос, я бы сейчас не взялся прогнозировать ситуацию на рынке. Надо посмотреть, как будет развиваться", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он сильной волатильности на рынке нефти из-за событий на Ближнем Востоке.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.