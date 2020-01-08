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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T17:41+0300
https://ria.ru/20200108/1563191686.html
Прогнозировать ситуацию на рынке нефти сложно, заявил Новак
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/89/1556028923_0:302:2776:1864_1036x0_80_0_0_93f198409c49619e394b4c95d0490edf.jpg
РИА Новости

Прогнозировать ситуацию на рынке нефти сложно, заявил Новак

17:41 08.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Прогнозировать ситуацию на рынке нефти в связи с событиями на Ближнем Востоке сейчас сложно, нужно следить за развитием, считает министр энергетики России Александр Новак.
"Это очень сложный вопрос, я бы сейчас не взялся прогнозировать ситуацию на рынке. Надо посмотреть, как будет развиваться", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он сильной волатильности на рынке нефти из-за событий на Ближнем Востоке.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
На фоне напряженности на Ближнем Востоке нефть в среду днем дорожала, однако затем перешла к небольшому снижению. В настоящее время марка Brent торгуется в районе 68 долларов за баррель.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиБлижний ВостокАлександр НовакИракИранСШАЭкономика
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