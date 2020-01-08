Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T17:45+0300
https://ria.ru/20200108/1563191534.html
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+

17:45 08.01.2020
1318
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Страны сделки ОПЕК+ всегда имеют возможность собраться, если для этого будет необходимость, и обсудить ситуацию на рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Таким образом глава Минэнерго РФ прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Добыча нефти в Бахрейне
Вчера, 15:02Конфликт США и Ирана
Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
"Надо смотреть, мониторить ситуацию. У нас всегда есть возможность собраться, если для этого будет необходимость", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
Событие привело к скачку цен на нефть, в настоящее время марка Brent торгуется в районе 68 долларов за баррель.
Добыча нефти
Вчера, 13:33Конфликт США и Ирана
Эксперт предположил, как подорожает нефть из-за конфликта Ирана и США
700101
Обсудить 2
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиБлижний ВостокМинистерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакИракBrentИранСШАЭкономика
Рекомендуем
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Никто не выиграет от конфликта между США и Ираном, заявил эксперт
Министр энергетики РФ Александр Новак
Прогнозировать ситуацию на рынке нефти сложно, заявил Новак
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала отказ США выдать визу Зарифу
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Россия и Турция намерены достичь торгового оборота в $100 миллиардов
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
СМИ: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам
Добыча нефти
Эксперт предположил, как подорожает нефть из-за конфликта Ирана и США
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле. 8 января 2020
Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами
Вице-премьер Максим Акимов
Акимов проведет совещание по безопасности полетов на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе после убийства Сулеймани
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Напряженность вокруг Ирана спровоцирована Западом, заявила Захарова
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Госдуме прокомментировали версии авиакатастрофы Boeing 737 в Иране
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский назвал Евросоюз "колхозом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
Лента новостейМолния