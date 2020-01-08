Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам

При этом она подчеркнула, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начала штурм американского дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.