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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T19:50+0300
https://ria.ru/20200108/1563191439.html
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
https://cdn22.img.ria.ru/images/156142/49/1561424926_0:99:3069:1825_1036x0_80_0_0_3f99b44d15f03c00189de0b65204ac7c.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам

17:30 08.01.2020 (обновлено: 19:50 08.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
В ночь на среду Иран нанес два удара ракетами класса "земля — земля" по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. По данным Press TV, жертвами стали около 80 человек. Однако в США эту информацию не подтверждают. Дональд Трамп заявил, что "все в порядке". В Тегеране назвали эту операцию возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.
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"В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили", — заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
При этом она подчеркнула, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начала штурм американского дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФИранСШАВ мире
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