Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
В ночь на среду Иран нанес два удара ракетами класса "земля — земля" по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. По данным Press TV, жертвами стали около 80 человек. Однако в США эту информацию не подтверждают. Дональд Трамп заявил, что "все в порядке". В Тегеране назвали эту операцию возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.
"В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили", — заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
При этом она подчеркнула, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.
Ситуация на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начала штурм американского дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
6 января, 08:00Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом