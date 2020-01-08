Умер народный художник РСФСР Март Китаев

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Народный художник РСФСР, главный художник Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева Март Китаев скончался на 95-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) РФ.
По их информации, художник умер в среду.
"До своего 95-летнего юбилея Март Фролович не дожил всего несколько месяцев. Родился он 30 марта, прошел Великую Отечественную войну. Китаев всю свою жизнь посвятил детскому театру - работал в театре драмы в Елгаве, был главным художником ТЮЗа в Риге, четверть века в Ленинградском театре драмы имени Пушкина, а все последние годы был главным художником Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева. Председатель СТД Александр Калягин и вся театральная общественность выражают соболезнование родным и близким Китаева", - сказал представитель пресс-службы.