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Культура
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Умер народный художник РСФСР Март Китаев
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РИА Новости

Умер народный художник РСФСР Март Китаев

17:27 08.01.2020
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© Фото : ТЮЗ им. А.А. БрянцеваХудожник Март Китаев
Художник Март Китаев
© Фото : ТЮЗ им. А.А. Брянцева
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Народный художник РСФСР, главный художник Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева Март Китаев скончался на 95-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) РФ.
По их информации, художник умер в среду.
"До своего 95-летнего юбилея Март Фролович не дожил всего несколько месяцев. Родился он 30 марта, прошел Великую Отечественную войну. Китаев всю свою жизнь посвятил детскому театру - работал в театре драмы в Елгаве, был главным художником ТЮЗа в Риге, четверть века в Ленинградском театре драмы имени Пушкина, а все последние годы был главным художником Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева. Председатель СТД Александр Калягин и вся театральная общественность выражают соболезнование родным и близким Китаева", - сказал представитель пресс-службы.
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КультураМарт КитаевРСФСРРоссия
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