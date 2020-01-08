Умер народный художник РСФСР Март Китаев

"До своего 95-летнего юбилея Март Фролович не дожил всего несколько месяцев. Родился он 30 марта, прошел Великую Отечественную войну. Китаев всю свою жизнь посвятил детскому театру - работал в театре драмы в Елгаве, был главным художником ТЮЗа в Риге, четверть века в Ленинградском театре драмы имени Пушкина, а все последние годы был главным художником Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева. Председатель СТД Александр Калягин и вся театральная общественность выражают соболезнование родным и близким Китаева", - сказал представитель пресс-службы.