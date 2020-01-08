Украина направит в Иран самолет с экспертами и спасателями

КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Самолет с украинскими правоохранителями и специалистами вылетит к месту Самолет с украинскими правоохранителями и специалистами вылетит к месту крушения самолета Boeing 737-800 в Тегеране в среду вечером, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы", - написал он в Telegram.

Президент добавила, что среди них будут представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - написал глава государства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.