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В Канаде один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы
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РИА Новости

В Канаде один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы

17:20 08.01.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и трое были доставлены в больницу с серьезными ранениями в результате стрельбы в столице Канады, сообщила полиция Оттавы.
Неизвестный открыл огонь в среду утром, полиция прибыла на вызов после того, как поступили сообщения о множестве пострадавших.
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
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"На месте инцидента полицейские обнаружили несколько пострадавших. На тот момент трех человек доставили в больницу с серьезными ранениями, один человек скончался", - говорится в сообщении полиции.
Полиция продолжает поиски стрелка, однако стрельба на данный момент не ведется.
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ОттаваКанадаВ мире
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