В Канаде один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и трое были доставлены в больницу с серьезными ранениями в результате стрельбы в столице Канады, сообщила полиция Оттавы.
Неизвестный открыл огонь в среду утром, полиция прибыла на вызов после того, как поступили сообщения о множестве пострадавших.
"На месте инцидента полицейские обнаружили несколько пострадавших. На тот момент трех человек доставили в больницу с серьезными ранениями, один человек скончался", - говорится в сообщении полиции.
Полиция продолжает поиски стрелка, однако стрельба на данный момент не ведется.