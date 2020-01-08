В Испании автомобилист протаранил храм, пытаясь "укрыться от дьявола"

Объектом вторжения, произошедшего в ночь на среду в муниципалитете Сонсека, стала церковь Святого Иоанна Евангелиста, считающегося покровителем города.

На опубликованных изданием фотографиях виден стоящий у самого алтаря внедорожник, оставивший за собой полосу опрокинутых и сломанных скамей. Также серьезные повреждения получили двери церкви.