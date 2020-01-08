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В Испании автомобилист протаранил храм, пытаясь "укрыться от дьявола"
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РИА Новости

В Испании автомобилист протаранил храм, пытаясь "укрыться от дьявола"

17:18 08.01.2020 (обновлено: 21:44 08.01.2020)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Автомобилист протаранил двери церкви в испанской провинции Толедо, он доехал до самого алтаря, значительно повредив убранство храма, сообщает местное издание Digital de Castilla la Mancha со ссылкой на полицию.
Объектом вторжения, произошедшего в ночь на среду в муниципалитете Сонсека, стала церковь Святого Иоанна Евангелиста, считающегося покровителем города.
На опубликованных изданием фотографиях виден стоящий у самого алтаря внедорожник, оставивший за собой полосу опрокинутых и сломанных скамей. Также серьезные повреждения получили двери церкви.
По данным правоохранителей, водителем оказался 35-летний местный житель. Как передает агентство EFE со ссылкой на информированные источники, мужчина считал, что одержим дьяволом, и рассматривал церковный алтарь как единственное место укрытия. Он получил травмы и был госпитализирован в Толедо. В ближайшее время его могут арестовать.
Пентаграмма
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