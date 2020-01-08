Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в ночь на четверг

"С 00.00 по Московской области и с 03.00 по городу Москве до 11.00 9 января ожидаются смешанные осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 09.00 пятницы, а также из-за налипания мокрого снега и гололеда - в Москве с 03.00 до 13.00 четверга, а в Подмосковье - с 00.00 до 10.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.