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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в ночь на четверг
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РИА Новости

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в ночь на четверг

17:13 08.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНочной кремль в Москве
Ночной кремль в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ночной кремль в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Смешанные осадки и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в ночь на 9 января с сохранением до утра, сообщает пресс-служба МЧС Московской области.
"С 00.00 по Московской области и с 03.00 по городу Москве до 11.00 9 января ожидаются смешанные осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
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Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 09.00 пятницы, а также из-за налипания мокрого снега и гололеда - в Москве с 03.00 до 13.00 четверга, а в Подмосковье - с 00.00 до 10.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
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ГидрометцентрМосковская областьОбщество
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