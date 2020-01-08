В РСТ прокомментировали изменение авиамаршрутов в обход Ирана

"Пока нет смысла нагнетать ситуацию, однако Росавиация уже выпустила рекомендации российским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана и отменить рейсы в эту страну, что означает сокращение количества рейсов в регион Персидского залива", - сказала собеседник агентства.

"Кроме того это приведёт к увеличению продолжительности авиамаршрутов и расхода топлива. Все это говорит о том, что вырастут и цены на билеты", - резюмировала Тюрина.