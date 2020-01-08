В РСТ прокомментировали изменение авиамаршрутов в обход Ирана

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Изменение авиационных маршрутов, связанные с необходимостью облёта воздушного пространства Ирана, приведёт к увеличению расхода топлива и росту цен на авиаперевозки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
"Пока нет смысла нагнетать ситуацию, однако Росавиация уже выпустила рекомендации российским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана и отменить рейсы в эту страну, что означает сокращение количества рейсов в регион Персидского залива", - сказала собеседник агентства.
"Кроме того это приведёт к увеличению продолжительности авиамаршрутов и расхода топлива. Все это говорит о том, что вырастут и цены на билеты", - резюмировала Тюрина.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.