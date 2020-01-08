"Нафтогаз" рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" не планирует тратить полученные от России 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
По его мнению, эти средства важно "не проедать", а направить в области, которые в будущем создадут дополнительную экономическую ценность.
"Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты", — цитирует его УНИАН.
Коболев подчеркнул, что компания еще не потратила деньги, ожидая реакции украинского правительства.
Транзитное соглашение
В конце декабря Москва и Киев подписали контракт на транзит российского газа через Украину. Срок действия документа — пять лет.
Одними из условий подписания соглашения были взаимный отказ от судебных исков, по которым не приняты решения, а также выплата "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал договоренности с Киевом компромиссом, который нужно были найти.