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2020-01-08T18:06+0300
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"Нафтогаз" рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги
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РИА Новости

"Нафтогаз" рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги

16:45 08.01.2020 (обновлено: 18:06 08.01.2020)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" не планирует тратить полученные от России 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
По его мнению, эти средства важно "не проедать", а направить в области, которые в будущем создадут дополнительную экономическую ценность.
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"Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты", — цитирует его УНИАН.
Коболев подчеркнул, что компания еще не потратила деньги, ожидая реакции украинского правительства.

Транзитное соглашение

В конце декабря Москва и Киев подписали контракт на транзит российского газа через Украину. Срок действия документа — пять лет.
Одними из условий подписания соглашения были взаимный отказ от судебных исков, по которым не приняты решения, а также выплата "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал договоренности с Киевом компромиссом, который нужно были найти.
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РоссияНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Вы правы. Меня ток же удивляет рекция наших граждан того , что Газпром кому - то и сколько - то заплатил. Уважаемые граждане , на вашем бюджете это никак не скажется. Вы не акционеры Газпрома. Акционеры на форумах не тусуются. Они дённо и нощно подсчитывают свои прибыли. Убыли у них никогда не будет. Российского газа хватит им и и их внукам ещё не меньше чем на 100 лет. А вам от этого не прибавится ни копейки. Везде , во всех СМИ пишут и говорят , что самая богатая газом страна Россия газифицирована менее чем на 60 %. В то время как Украина на 90 %. А мы всё печёмся о доходах Газпрома.
8 января, 17:20
Филя Ром
6702117107
Мне просто надоело что постоянно пишут Москва, Кремль. Газпром это коммерческая организация, в которой только половина акций принадлежит, типа, государству, что не делает это предприятие государственным. Частная лавочка.
8 января, 16:58
И Иван Петров
364029130
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