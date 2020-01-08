Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Ирана Хасану Роухани и генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с многочисленными жертвами в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана. Глубокие соболезнования и слова поддержки глава государства также адресовал родным и близким всех погибших", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии с большой скорбью восприняли трагическое известие и разделяют боль невосполнимой утраты.